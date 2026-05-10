Madres multiplataforma: voces que lideran en la profesión y la familia

CARACAS.- Las mujeres venezolanas representan la convicción, el esfuerzo y el trabajo que constituye el país. Como parte de la celebración del Día de las Madres, se expondrá la historia de dos mujeres merideñas quienes unen la tarea de informar con su rol materno.

Las pautas periodísticas, micrófonos y cámaras convergen con el cuidado familiar, donde se prioriza el liderazgo profesional a la par del amor maternal. María Virginia Camacho es locutora, politóloga y conferencista, apuntó que la toma de decisiones ha cambiado tras ser madre pues el bienestar de sus hijos se suma a sus objetivos.

«Cuando tú te conviertes en madre, empiezas a tomar decisiones en virtud de tus hijos, de tu entorno (…) hay un discurso que siempre se normaliza, que es: yo hago las cosas por mis hijos. Yo en mi caso las hago por mí, para que mis hijos vean ese ejemplo y cuando estén en ese proceso de crecimiento consciente, ellos entiendan su mamá hizo lo mejor por ella para darles a ellos el ejemplo de hacerlo mejor» aseveró.

Por otra parte, Raquel Alarcón, reportera de radio y televisión, encuentra un balance diario entre la noticia y el cuidado de sus hijos. Demuestra que puede ser una figura relevante en la opinión pública sin dejar de ser el refugio seguro de su hogar.

«Combinar el rol de periodista con ser mamá no es nada sencillo, es un reto (…) Soy mamá de tres y ellos tienen necesidades muy diferentes. Esto, sin lugar a dudas, es un reto todos los días, combinar pautas y además hacerles sentir que su mamá está presente y que además somos uno solo, somos guía ellos para mí, yo para ellos. Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida porque me ha ayudado a crecer«, manifestó.

Al final de cada jornada, fuera de lo demandante de sus labores, el reconocimiento más valioso proviene del rol más auténtico, ser madres.

Unión Radio