Producción de la OPEP cae casi un 34 % por la guerra en Irán y el cierre de Ormuz

VIENA.- La producción petrolera de la OPEP, golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34 % menos que el bombeo de febrero.

La pérdida acumulada por el grupo de 12 países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado es de 9,67 mbd, según las cifras publicadas este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, calculadas por varios institutos independientes.

Se trata de un desplome récord del bombeo conjunto, superior al recorte histórico implementado voluntariamente por la organización hace seis años para frenar el hundimiento de los ‘petroprecios’ causados por la crisis de la pandemia de covid.

Con un retroceso de casi un millón de barriles/día entre marzo y abril, la producción saudí quedó en 6,77 mbd, un 33 % por debajo del nivel de febrero (10,11 mbd).

Proporcionalmente son aún mucho mayores las pérdidas sufridas por Kuwait e Irak, cuyas extracciones se vieron mermadas en casi un 77 % y un 67 %, respectivamente, al pasar de 2,58 a 0,6 mbd, y de 4,18 a 1,38 mbd.

EFE