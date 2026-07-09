UCV suspende actividades académicas y administrativas hasta el #1Sep

CARACAS.- El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) decidió suspender las actividades académicas y administrativas hasta el 1 de septiembre de 2026, con el propósito de activar el voluntariado de la casa de estudios en medio de la tragedia por los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la institución publicó un comunicado que detalla una serie de decisiones que tomaron los integrantes del Consejo Universitario que insta a que se lleve a cabo el servicio comunitario.

A continuación algunos puntos del documento:

1- Las actividades docentes ordinarias tanto de pregrado como de postgrado continuarán suspendidas hasta su reanudación a partir del 1 de septiembre del presente año, previa evaluación de las circunstancias generales y locales. El resto de las actividades académicas podrán cumplirse en la medida de lo posible según la determinación de su factibilidad por las facultades y dependencias centrales en cada caso.

2- Las actividades administrativas se reanudarán en forma progresiva con arreglo a similar evaluación practicada en cada facultad o dependencia central.

3- Conforme al compromiso social de la institución, recomendar vivamente a los Consejos de Facultad, conjuntamente con la Comisión Central del Servicio Comunitario, la formulación de proyectos multidisciplinarios orientados a propiciar la participación de la universidad en las tareas relativas a la emergencia humanitaria causada por los sismos. El mismo énfasis en el auxilio a la población afectada lo pondrán las facultades que programen actividades académicas de servicio.

4- Validar como horas de actividades acreditables al Servicio Comunitario las que, previa verificación, han llevado a cabo los estudiantes que han colaborado voluntariamente en el centro de acopio de la UCV.

5- Estimular la inclusión en las programaciones docentes de todas las escuelas, a través del Programa de Cooperación Interfacultades (PCI), de asignaturas de carácter transversal, ya existentes o que se diseñen en el futuro, con temáticas generales o específicas relativas al desarrollo de capacidades para actuar preventivamente ante riesgos o en situación de desastres socionaturales.

Jean Carlos González/ Unión Radio