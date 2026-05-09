Presidenta encargada Delcy Rodríguez reitera necesidad de «reformatear» el Sistema de Justicia

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez pidió al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz trabajar en un capítulo especial para atender el tema de la justicia.

«Tengo información, y he pedido actuación, por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar y por eso cuando fui al TSJ pedí un reformateo de la justicia y llamé a una Gran Consulta Nacional para un nuevo Sistema de Justicia Penal, vamos para allá y yo quiero que este Programa se integre plenamente en ese capítulo de la justicia«, expresó.

Durante un acto realizado a propósito del balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la mandatario emplazó al Tribunal Supremo de Justicia a trabajar en pro de la diversidad.

«Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental «, expresó

Rodríguez aseguró que la diversidad también se debe aplicar al ámbito político.

«Abrir los corazones al distinto, no es fácil (…) y muchas veces nos negamos a abrirnos porque no hay confianza, pero si no tenemos esa confianza y no damos el paso nos estamos privando nosotros mismos de conocer un horizonte más hermoso», dijo.

Ley de Amnistía

La mandataria encargada se refirió al impacto de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática e indicó que el instrumento legal le dio libertad plena a más de 9.000 personas.

«La Ley de Amnistía fue lo correcto para la democracia para el reencuentro, para la tolerancia«, expresó.

Reiteró que los delitos exceptuados por la Ley de Amnistía serán abordados por el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.

Rodríguez también pidió a la instancia instalarse en mesas de trabajo para dar respuesta a los nueve puntos detectados durante los primeros 100 días de gestión del programa.

Unión Radio