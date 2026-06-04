Ecarri insiste en que el Grupo de Amistad Parlamentaria ayudará a «resolver problemas» con EEUU

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Antonio Ecarri, reiteró que el Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela y Estados Unidos representa «un canal de resolución de problemas» entre ambas naciones y avanzar hacia la reinserción de Caracas en el hemisferio occidental.

Sostuvo que es un medio necesario para sensibilizar temas y resolver problemas. «Es decir, que nosotros nuevamente podamos abrir nuestros consulados, que haya el consulado también americano en Caracas nuevamente y por qué no en otras ciudades de Venezuela», agregó.

«Es un canal para resolver problemas, para resolver trabas, es decir, trabas en que vamos a encontrar legislaciones muy viejas, trabas burocráticas, que vamos a encontrar desencuentros, bueno para eso tiene que estar un grupo serio entre Estados Unidos y Venezuela para que la relación bilateral fluya, para que además podamos ir poco a poco rescatando nuestra respetabilidad en el continente», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, reiteró que uno de los objetivo es lograr el levantamiento de las sanciones y en ser un «socio confiable» para Washington.

El también presidente del movimiento de la Alianza del Lápiz, comentó que también se abrirá una catedra de estudios americanos que se trabajará en conjunto entre las universidades estadounidenses y venezolanas.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio