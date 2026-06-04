jueves, junio 4, 2026
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Onda tropical N°8 causa lluvias en su paso por el país

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 8 se desplaza desde la Guayana Esequiba hacia el nororiente venezolano e indicó que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical genera nubosidad y precipitaciones de intensidad variable en algunas localidades del país.

Según el pronóstico, las lluvias se registrarán en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Sucre y Anzoátegui.

Durante el día también se presentarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en los Llanos Centrales y Occidentales, región Oriental, los Andes y Zulia. Asimismo, se estiman lluvias leves en Yaracuy, la región central, Lara, Falcón y la Gran Caracas.

Lea también: La India dice que Venezuela ya es su tercer proveedor en compras puntuales de crudo

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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