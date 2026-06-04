Cabello informa que 22 mil funcionarios policiales fueron dados de baja por conductas irregulares

CARACAS.-El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó que se han dado de baja a 22 mil funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), debido a que incurrieron en conductas irregulares.

Cabello explicó que dichas acciones no están permitidas dentro de la institución, al tiempo que indicó que en respuesta a esta situación se mantiene un proceso de vigilancia permanente.

«Cuando un funcionario policial para a alguien y le quita plata por lo que sea, le está haciendo daño a la institución y por ende no puede estar en la institución. Nosotros con eso somos severos y estrictos«, expresó.

Por otro lado, el también titular de la cartera para Relaciones Interiores manifestó su satisfacción por el incremento de la matrícula en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), la cual cuenta, actualmente, con 32 mil estudiantes que desean ingresar a las filas policiales.

«Eso tiene mucho que ver con la vocación, como la vocación de los maestros. Ser policía, ser bombero, ser protección civil; es una cosa extraordinaria«, puntualizó durante la emisión número 573 de su programa «Con El Mazo Dando».

Por último, Diosdado Cabello indicó que además del aumento de aspirantes en la UNES se está ampliando la formación en áreas como atención prehospitalaria y custodia penitenciaria. Esto, con el objetivo de buscar que los nuevos policías sean percibidos como protectores y amigos de la comunidad, especialmente de los niños.

«El policía, cuando pasa por una escuela, tiene que pararse en esa escuela a abrazar los niños. Ellos tienen que sentir que ese es su amigo, que los va a cuidar, que los va a atender, que no les va a pasar nada«.

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NP/Unión Radio