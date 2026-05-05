Presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que destinarán recursos del FMI a culminar proyectos habitacionales paralizados

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que instruyó al ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Márquez, inspeccionar todos los proyectos habitacionales que están pendientes por culminar para destinar fondos a su construcción.

Rodríguez aseguró que que se usarán fondos que tiene la República en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Para que tomemos recursos del dinero que estamos desbloqueando en el Fondo Monetario Internacional para culminar esas viviendas y podamos entregar a nuestro pueblo, este años, más soluciones, más felcidad», dijo en un acto desde Caracas en el que conectó con la entrega de algunas viviendas en carias regiones.

Insistió en la necesidad de una reformaa las leyes inmobiliarias para que las viviendas «congeladas», apoximadamente 500.000, puedan salir alk mercado de arrendamiento «y pueda darse una relación sana entre el arrendador, el arrendatario que necesita la vivienda, y nosotros como Estado garantizando que esa relación fluya».

La mandataria encargada instó a las autoridades en la ciudad de Caracas a articular esfuerzos para que junto a las juntas de condominio, se atiendan las necesidades de impermeabilización, ascensores y mantenimiento de fachada.

Unión Radio