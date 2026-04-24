Colombia y Venezuela combatirán bandas criminales en la frontera

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, indicó que en la reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordaron la elaboraración de planes militares y el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y el desarrollo de inteligencia con miras a combatir a las bandas criminales que operan en la frontera.

«Sepan los grupos del narcotráfico, los que están inmiscuidos en el contrabando del combustible y otros tipos, que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos», expresó Rodríguez.

La declaración la hizo junto al mandatario colombiano a la salida del encuentro que sostuvieron en el Palacio de Miraflores, en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo Venezolana.

Rodríguez aseguró que, en el encuentro, se trataron asuntos de seguridad y defensa, en el contexto de una profunda necesidad de integración entre los pueblos de Colombia y de Venezuela, así como la sustitución de importaciones de productos que se producen en las latitudes de ambos países, y especialmente, la interconexión eléctrica.

Por su parte, el presidente colombiano reiteró su llamado a retomar el proyecto de integración del Libertador Simón Bolívar, la Gran Colombia, y al respecto, sostuvo que este siglo puede ser una realidad.

«Si logramos ese tipo de unidad y confederación nos podría llevar a ser una de las naciones más fuertes del mundo, respetando las autonomías de cada cual y la historia común», expresó Petro.

Añadió que Colombia y Venezuela son el corazón del mundo.

«La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos y por ahí que con esa liberación de los pueblos, a fondo, podemos restablecer los caminos concretos de la integración entre nuestras naciones», indicó.

También habló sobre la integración energética, pero abogó porque la misma se dé en cuanto a los nuevos modos de energía.

José Luis Carrillo/Unión Radio