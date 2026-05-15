Empresarios del Táchira estiman que más de la mitad de la producción ha caído en las últimas semanas

CARACAS.- Desde la Cámara de Industria y Comercio del estado Táchira manifiestan preocupación por la caída de la producción en todos los rubros debido a la falta de servicio eléctrico en la entidad.

“El estado Táchira es uno de los más afectados por la interrupción del servicio eléctrico; cuando no se va la luaz cuatro horas y media en la mañana se va cuatro horas y media en la tarde. Lógicamente las empresas trbajan medio turno, entonces estamos calculando del 55% al 60% en la proudcición de bienes y servicios, y vale acotar, no todas las empreas y las industrias tienen generadores propios de enrgía para poder abastecerse y poder trabajar”, expresó el presidente de la CIET, Yionel Contreras.

Alega Contreras que, aunque en el Táchira se encuentra la represa Uribante Caparo para abstecer al Occidente del país, la misma es utilizada para llevar nergía a otros estados, motivo por el que solicitan celeridad en los tratos energéticos con Colombia.

“Urge traer electricidad desde Colombia y que se aceleren todos los proceso burocráticos que están impidiendo que esta negociación se haga de inmediato”, exhortó Contreras.

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