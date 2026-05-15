Empresarios de Nueva Esparta piden participar en solución al problema del agua

CARACAS.- Los empresarios de la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, piden participación en la solución al problema con el suministro de agua.

«Tenemos desde Fedecámaras la mejor disposición de seguir exhortando al gobierno nacional de permitir la participación del sector privado en las soluciones a este gran problema. Hemos evaluado hacer alianzas con algunas empresas que tienen proyectos de impacto inmediato sobre el suministro de agua», aseveró el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño.

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