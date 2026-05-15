Análisis: licencia 58 de la OFAC generará mayor número de asesores

CARACAS.- El economista, socio director de Ecoanalítica e individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, Pedro Palma, precisó que el anuncio del proceso de restructuración de la deuda externa venezolana y de PDVSA generará en un futuro próximo que más asesores arriben al país para la reestructuración paulatina de la misma.

«Salió la licencia número 58 de la OFAC la cual permitía a los asesores bancarios, financieros, especialistas en asuntos de deuda pudieran entrar en contacto con la República y con PDVSA, que son los dos más grandes deudores del sector público, para comenzar a estudiar o analizar los mecanismos que pudieran usarse en el futuro para reestructurar la deuda».

Para el programa 2+2 de Unión Radio , Palma indicó que dicha deuda ronda los 160 mil millones de dólares, de los cuales 70 mil millones son conformados por bonos. «Esos bonos no se han pagado nada, ni siquiera los intereses».

Sin embargo, los movimientos de la licencia «despiertan esperanzas en los tenedores de esos bonos en el resto del mundo porque van a poder cobrar y eso explica por qué los precios han aumentado en las últimas semanas».

El economista mencionó que hasta el momento no se permiten realizar transacciones pese a la licencia, pero la emisión permite contactos de asesoramiento entre Estados Unidos con Venezuela y/o PDVSA para crear el plan de asesoramiento para la restructuración de la deuda.

«¿Qué es lo que buscarían los que emitieron los bonos? Reestructurar esos bonos y digamos, los bonos viejos los recupero a cambio de bonos nuevos con vencimientos a mayor plazo con unas condiciones o características que sean más aceptables para los tenedores de bonos. Eso es lo que está planteado a futuro».

No obstante, desde la gobernación nacional, indicó Palma, deben conocer el proceso de negociación para saber si los tenedores de los bonos aceptan dicha transacción con las condiciones que se presenten.

Unión Radio