PoliChacao detuvo a agentes de seguridad por agredir a cliente de una discoteca

CARACAS.- Ocho personas encargadas de la seguridad en una discoteca en Altamira fueron detenidos este sábado por causarle varias lesiones a un cliente del local.

El director de la Policía Municipal de Chacao, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que lo que inició como una discusión por el acceso al establecimiento concluyó en una riña en el que el ciudadano Kevin Guillen terminó en el suelo con golpes visibles en el rostro y, según el diagnóstico médico, con una fractura de tabique nasal.

La víctima recibió los primeros auxilios por parte del personal de Protección Civil Chacao, mientras que los responsables fueron puestos bajo custodia y trasladados a la sede del cuerpo de seguridad municipal.

Fernández de Córdova expresó que «deben respetarse los derechos humanos y que los problemas no pueden resolverse con violencia, ni por las manos de los propios ciudadanos».

Unión Radio/NP