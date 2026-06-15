Pobladores en Las Claritas mantienen temor tras operación militar

CARACAS.- Este lunes se cumplen seis días desde que inició la incursión militar en Las Claritas, municipio sifontes del estado Bolívar, en la que murió alias «Niño Guerrero».

En la zona, los pobladores siguen con expectativas y tensión ante el desarrollo de la incursión militar que cada día se refuerza con la llegada de más soldados, quienes pasan por el pueblo y se internan en las minas que hasta la semana pasada estaban bajo el control del grupo armado autodenominado Sistema.

La preocupación de la gente se enfoca en la seguridad.

Entretanto, cientos de mineros continúan saliendo de la zona por temor a un nuevo ataque aéreo. Dijeron a Unión Radio que recuerdan con claridad el momento que vivieron al inicio de la incursión aérea y terrestre, tres explosiones simultáneas y luego una columna de humo.

Esa escena les hizo correr hacia lugares seguros y luego tomar la decisión de abandonar los yacimientos de oro.

El fin de semana, hubo una reunión con el ministro de minería Ecológica, Héctor Silva, quien les garantizó a los trabjadores, que seguirían laborando en el terreno, pero los pobladroes quieren mayor claridad ante la posible llegada de inversionistas extranjeros, por ejemplo, la mina Las Cristinas, uno de los yacimientos con mayores reservas probadas de oro en todo el mundo.

Unión Radio