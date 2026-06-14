Gobierno activa plan para articular respuestas a mineros de Las Claritas

CARACAS.- El ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, lideró una asamblea con un grupo de mineros en la localidad de Las Claritas, estado Bolívar para escuchar a los trabajadores y consolidar un modelo productivo eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Como respuesta concreta a los planteamientos de la comunidad, las autoridades anunciaron la activación inmediata de un plan para la creación de una Oficina de Atención al Minero en la localidad, la cual servirá como un espacio de articulación directa para dar respuesta oportuna y eficaz a las realidades del sector.

Durante el encuentro, el titular de la cartera ministerial, acompañado por el viceministro del Oro, Luis Pérez, y el viceministro de Otros Minerales Estratégicos no Auríferos, Jesús Mieres, destacó el esfuerzo para organizar al sector.

«Estamos aquí para atender de primera mano a nuestro pueblo, para escucharlos y dotar a cada hombre y mujer que se dedica a la minería con las herramientas formativas necesarias que impulsen su crecimiento académico y técnico», enfatizó el ministro Silva.

Durante la asamblea se abordaron tres ejes fundamentales para el desarrollo socioproductivo de la zona, como lo es la maximización de la producción, optimizando los procesos de extracción para fortalecer la economía nacional. Así como la minería responsable, implementando prácticas ecológicas que garanticen el resguardo del medio ambiente y los recursos naturales. Por último, la seguridad integral: asegurar el resguardo, la salud y la protección sociolaboral de todos los trabajadores.

Unión Radio con información de Prensa Minería e Industrias Básicas