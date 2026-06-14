Mañana arrancan las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia

BOGOTÁ.- Este lunes 15 de junio comienzan las votaciones en el exterior para la segunda vuelta presidencial de Colombia.

El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, anunció el envío de 65 delegados especiales a los principales puestos de votación en el exterior con el fin de supervisar la jornada electoral que se extenderá hasta el próximo domingo 21 de junio.

En el caso de Venezuela, el proceso contará con una infraestructura de 23 puestos de votación y 273 mesas habilitadas, operando en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se trata de la tercera comunidad de electores colombianos más grande fuera de su país, con 180 mil 782 personas.

La misión de estos delegados consistirá en acompañar el desarrollo de las votaciones y vigilar estrictamente dos etapas cruciales: el conteo de los sufragios junto al diligenciamiento de las actas por parte de los jurados ante los testigos, y la posterior digitalización y publicación de dichos documentos para su custodia oficial.

Para ejercer el derecho al voto, tanto en el territorio colombiano como en los consulados y puntos en el extranjero, las autoridades recordaron que la cédula de ciudadanía es el único documento válido.

El sistema electoral permite sufragar presentando la tradicional cédula amarilla con hologramas o la nueva cédula digital, la cual puede exhibirse tanto en formato físico como de manera virtual a través de la aplicación oficial en el dispositivo móvil del ciudadano.

Unión Radio