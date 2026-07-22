Pisella apuesta por la reactivación de la economía en La Guaira para ofrecer empleos a las víctimas

CARACAS.-El industrial e integrante de la comisión especial para la evaluación y clasificación de activos públicos, Luigi Pisella, destacó la importancia de reactivar la economía en La Guaira para ofrecer puestos de empleos a las víctimas de los temblores que estremecieron a la entidad costera hace casi un mes.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, sostuvo que se debe «agilizar y acelerar todos los procesos» para que los guaireños tengan acceso a nuevas viviendas y empleos, tal como lo señaló el Ejecutivo nacional.

El empresario industrial asomó que durante la recolección y clasificación de escombros en el Litoral Central se generarán puestos de trabajos. «En ese particular te puedo decir que por lo menos el tema de la construcción va a hacer funcionamiento allí y va a contratar personal«, agregó.

Pisella destacó que con la reactivación de las actividades del Puerto de La Guaira y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía muchos guaireños podrán volver a su puesto de trabajo.

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El empresario industrial consideró que en la medida de lo posible se debería avanzar en la reactivación de las zonas turísticas para estimular la actividad y las visitas . Asimismo, de remarcó el interés por parte de inversionistas en la región guireña.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio