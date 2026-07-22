Trump habría llegado a un acuerdo nuclear con Arabia Saudita

ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo con Arabia Saudita que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según informan este miércoles.

El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EE. UU. y Arabia Saudita en un contexto de tensión por la guerra en Irán, recoge The New York Times.

El mismo medio señala que la Administración estadounidense planea firmar y anunciar formalmente este miércoles el acuerdo alcanzado con Arabia Saudita.

Arabia Saudita es uno de los aliados de Trump en el golfo Pérsico y único país de la región que no está siendo atacado por Irán desde que EE. UU. y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

Sin embargo, Arabia Saudita sí ha sido recientemente blanco de ataques debido a otro conflicto de la región, el que enfrenta a los rebeldes hutíes del Yamen contra el Gobierno internacionalmente reconocido del país, puesto que el reino saudita está desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Ejecutivo avalado a nivel internacional.

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DW/Unión Radio