Promocionan cena para recaudar fondos destinados a niños afectados por los terremotos

CARACAS.- El fundador del proyecto Ubre, Pedro Khalil, indicó que se preparará una cena en un reconocido establecimiento ubicado en Las Mercedes, para el 7 de agosto en la que los fondos recaudados estarán destinados a fundaciones que brindan ayuda a niños que perdieron alguna extremidad tras los terremotos.

La iniciativa contará con siete chefs que prepararán siete platos.

«Todo lo que recojamos en esa cena lo vamos a donar tanto a la fundación Juan Pablo Dos Santos como a la gente de Fundaprocura, que es la gente que está trabajando este tema con una empresa también en el país que produce las prótesis que ha venido atendiendo Juan Pablo. No nada más vamos a hacer los fondos de la cena, sino que la gente va a tener la oportunidad de donar fondos para poder atender a los niños».

Por otro lado, Khalil añadió que desde el pasado 24 de junio han preparado comidas a los damnificados, los hospitales, rescatistas nacionales e internacionales con un alcance de 9.000 comidas diarias (3 mil desayunos, 3 mil almuerzos y 3 mil cenas).

«Desde el día número uno hasta el día de hoy seguimos cocinando».

Khalil sostuvo que lo que les pasó a los jóvenes no es un tema que solo se deba atender brevemente, sino que el apoyo tiene que ser a largo plazo.

Carlos Padilla González/Unión Radio