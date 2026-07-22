OPS pide corregir deficiencias sanitarias en Venezuela tras los sismos

WASHINGTON.- El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, consideró en una entrevista con EFE que la recuperación del sistema sanitario venezolano tras los terremotos debe ser una oportunidad para corregir deficiencias que ya existían antes de la catástrofe ocurrida el pasado 24 junio.

«Ahora estamos pasando a una etapa de recuperación más rápida, donde el objetivo no es solo volver a donde estábamos antes, sino aprovechar este momento para reforzar los hospitales, los centros de salud y tener alguna alternativa para problemas que ya existían», aseguró Barbosa.

Según explicó, el organismo trabaja junto al Ministerio de Salud para que la red sanitaria recupere cuanto antes su capacidad plena, pero también para corregir problemas como las dificultades de acceso al agua potable o las interrupciones del suministro eléctrico.

Por otra parte, Barbosa explicó que la OPS evaluó por el momento 73 establecimientos sanitarios y que únicamente tres hospitales presentan daños graves que les impiden operar, aunque en todo caso numerosos centros ya arrastraban deficiencias previas.

En cuanto a posibles alertas epidemiológicas derivadas del hacinamiento y las condiciones luego de los seísmos, el director descartó por el momento brotes importantes, aunque incidió en la necesidad de garantizar el acceso a vacunas y medicamentos.

EFE