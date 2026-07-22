PC Mérida mantiene monitoreo en 23 municipios por lluvias en el Páramo

CARACAS.- El estado Mérida se encuentra en alerta y en monitoreo permanente las 24 horas debido a las intensas precipitaciones registradas en la región andina.

Las autoridades de gestión de riesgo vigilan de cerca los principales ejes territoriales ante la crecida súbita de ríos y deslizamientos de tierra que comprometen la vialidad, así lo dio a conocer Luis Lobo, director regional de Protección Civil Mérida. “Esto nos lleva a estar alerta las 24 horas”.

“El Comité de gestión del riesgo estadal, dirigido por nuestro gobernador Armando Sánchez, se encuentra activo las 24 horas”, precisó.

Describió que las precipitaciones acaecidas en estas últimas 96 horas, han generado bastante nubosidad y algunos chubascos en montañas, “sobre todo en la zona del Páramo, hemos tenido incidencias en 4 municipios del Páramo, lo que es Ranquiel, Cardenal Quintero, Pueblo Llano y Miranda”, detalló.

Alerto sobre el aumento del caudal de los afluentes hídricos, “pero siempre dentro del margen de seguridad por los trabajos que se vienen realizando desde 2025 cuando tuvimos la afectación a la zona del Páramo”.

Explicó que estas obras de hidráulica, de mitigación han funcionado perfectamente y en esta oportunidad, en 2026, no hemos tenido incidencias, solamente la alarma en las comunidades, que es normal”.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, remarcó que todo el organismo de seguridad y prevención, junto con las Fuerzas Armadas y las Direcciones nacionales, estadales y municipales, “siguen activadas para que cualquier situación que se presente, inmediatamente atenderla”.

Lobo señaló que indudablemente la zona del Páramo es la más vulnerable “producto de la emergencia del año 2025, todavía las vías están susceptibles a cualquier derrumbe”.

“Ya las montañas están saturadas y allí está la concentración mayor del personal, no olvidando ni descuidando la zona Panamericana, donde está lloviendo bastante, estamos activos en todos los 23 municipios y 86 parroquias del estado Mérida”, añadió.

En cuanto a las vías, puntializó que las autoridades tienen desplegada maquinaria en los 5 ejes del Estado “para prevenir cualquier derrumbe, deslizamiento en las principales arterias viales, al momento tenemos paso normal hacia San Cristóbal, Táchira, Barinas, sin embargo, en el municipio Bolívar del estado de Barinas, tenemos una afectación de la vialidad”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio