Piden habilitar el puerto de El Guamache para gozar de las exenciones del puerto libre de Margarita

CARACAS.- Empresarios plantean habilitar el puerto de El Guamache para gozar de las exenciones del puerto libre de Margarita en medio de la emergencia causada por los terremotos.

Ante el cierre temporal del Puerto de La Guaira a consecuencia del doble sismo del 24 de junio, el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Gabriel Briceño, plantea habilitar el puerto internacional El Guamache para que reciba la mercancía importada.

«Nosotros consideramos que el puerto de El Guamache una condición geográfica estratégica y aunado a eso, tenemos una condición fiscal estratégica (…) la Ley de Puerto Libre te da las condiciones pata hacer actividades de almacenaje en nuestra región y que estén exentas de pagos de impuesto, de IVA, abaratar costos financieros», apuntó.

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