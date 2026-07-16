Gremios piden evitar demoliciones sin realizar inspecciones de ingeniería patológica

CARACAS.- Gremios de la Construcción, Arquitectura y Hábitat hacen un llamado para evitar demoliciones sin realizar inspecciones de ingeniería patológica, luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

La información la compartieron por medio de un comunicado conjunto en el cual detallan que es necesario realizar estas acciones antes de la demolición.

«Allí no hay una adjudicación a dedo que tú tienes que vivir aquí y ya eso es, no. Las personas tienen que trabajar, comenzar un comercio, los niños tienen que ir a escuelas, todo eso conforma un hábitat. Tú no le puedes imponerle a una persona que trabaja en Caracas que vaya a vivir a Barinas; eso hay que pensarlo, reestructurarlo, es complejo», manifestó el expresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Francisco Pimentel.

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