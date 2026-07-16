Curazao anuncia reapertura de vuelos directos con Venezuela

CARACAS.- La Oficina Comercial de Curazao informó este jueves, a través de una nota de prensa, la reapertura de vuelos directos entre la isla y Venezuela utilizando los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo.

«La reactivación de los vuelos directos facilitará estrechar los vínculos de hermandad entre ambos pueblos, así como el auge del comercio, la actividad turística y las inversiones en áreas clave de la economía. facilitará el reencuentro familiar y el intercambio cultural, al tiempo que promoverá el desarrollo económico», reza el texto.

Aseguran que «Venezuela siempre ha jugado un papel fundamental en la evolución de Curazao. La reanudación de los vuelos paulatinamente desde los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo estrechará los vínculos».

La nota de prensa no detalla el día de la reanudación de operaciones aéreas.

Unión Radio