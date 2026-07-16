Alcalde de Chacao asegura que 11 edificios calificados en rojo en el municipio pueden ser reparados

CARACAS.- El alcalde del municipio de Chacao del estado Miranda, Gustavo Duque, reveló que su administración sostuvo una reunión con los bancos y empresas de seguro que hacen vida en la jurisdición para proponerles que apadrinen la reconstrucción de un edificio en criterio rojo y posteriormente, durante dos años, la «alcaldía le va pagando con descuentos en materia tributaria».

«Hacemos un convenio y lo que ellos paguen en la reparación del edificio, nosotros desde la alcaldía se lo vamos descontando mensualmente por dos años en sus tributos», comentó en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

El alcalde informó que de los 46 edificios que tienen calcomanía roja tras el doblete sísmico, al menos 31 poseen daños estructurales y se encuentran en un proceso de evaluación para determinar si son reparables o deben ser demolidos.

«Ya llevamos en este momento 11 edificios con criterio rojo evaluados y afortunadamente los 11 pueden ser reparados. Eso es una excelente noticia porque le garantizamos a la gente que pronto van a poder volver a sus casas y de alguna forma nos da tranquilidad que lo estamos haciendo con los mejores», dijo.

Aclaró que de los 46 edificios afectados, 16 recibieron criterio rojo por daños importantes en sus escalaras que impiden que sean habitados por el momento. «Con simplemente reparar la escalera ya cambia de criterio a amarillo o a verde», acotó.

Sobre los centros comerciales, Duque indicó que Parque Cristal cuenta con criterio verde luego de recibir inspecciones privadas por parte de un ingeniero, mientras que el Centro Plaza recibió etiquetas amarillas en algunos lugares de sus torres y verdes en otros.

El mandatario municipal informó que han preparado una propuesta para presentarla ante el Ejecutivo en relación al suministro de agua potable, la instalación de tanques cilindros y los materiales de frizado en los edificios para prevenir eventuales desplome de las estructuras.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio