David Magia realizará evento benéfico para recolectar juguetes para niños de La Guaira

CARACAS.- El mago, músico y ventrílocuo, David Potella, informó que este sábado 18 de julio el Parque Cerro Verde será sede de “La Magia de Ayudar”, un evento benéfico organizado por David Magia, de la mano del Centro Comercial Parque Cerro Verde, la Fundación Velutini y Radical Arte, en el marco de la celebración del Día del Niño, con el propósito de recolectar juguetes para los niños afectados por el terremoto en La Guaira.

«Queremos sobrepasar la meta de los 1.500 juguetes para este fin de semana. Vamos a tener espectáculos para los niños de Caracas, cada media hora, desde la una de la tarde hasta las siete de la noche, van a estar disfrutando de muchas actividades. Van a estar todos mis colegas magos, la gente de Radical Arte, muchos pintacaritas y muchos colaboradores que vamos a estar unidos. Los niños han demostrado una capacidad de resiliencia» expresó en entrevista concedida a Andreína Nedjme para el programa De Polo a Polo de Unión Radio .

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