Foro Ventajas y desventajas de la Ley de Arrendamiento

CARACAS.- La abogada inmobiliaria, Cora Farías, aseguró que la Ley Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas «no está siendo reformada» en la Asamblea Nacional (AN) sino que se trata de una «ley paralela» y que anterior «queda vigente».

«Esta nueva ley va a regir única y exclusivamente para los contratos que se suscriban de ahora en adelante«, explicó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

La especialista en la materia opina que «parece muy bien la intención» del instrumento legal que pasó a segunda discusión en el Parlamento, pero que se deben de tomar en cuenta una serie de elementos importantes para que los propietarios se sientan con la «seguridad jurídica suficiente de contratar».

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La abogada en derecho procesal, civil, laboral, condominio e inmobiliario, María Alejandra Parra, ve positivo el proyecto legal porque logra «destrancar un poco» el tema de contratos y resolución de conflictos, pero hace que «todos los arrendadores que están antes de esta ley quedan en un limbo».

«No estamos legislando para todos. Estamos legislando de hacemos un punto y aparte y empezamos a legislar hacia adelante, que los que vamos hacia adelante vamos a tener ciertas ventajas, si, si las vamos a tener, pero la ley también tiene zonas grises», comentó.

Sostuvo que existen aspectos que se deben «perfilar bien» porque al momento de ir a la práctica se van a presentar distintos tipos de situaciones a resolver. Asimismo, enfatizó que «tenemos que escuchar a todos» porque no se trata solo de «colocar un proyecto de ley para obtener una victoria rápida».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio