En Carabobo se activó fase de construcción de viviendas para los afectados por los sismos

CARACAS.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció la activación de la primera fase de construcción de viviendas afectadas por los terremotos en el municipio Juan José Mora.

La Cava, anunció que esta etapa inicial, trabajarán en la construcción de más de 100 casas en la parroquia Morón del eje costero, donde contabilizan 569 viviendas inhabilitadas.

«En una primera etapa vamos hacer 114 casas, con todos estos materiales, que una primera fase ya tenemos aquí in situ, tenemos más de 300 hombres y mujeres, dispuestos con sus padrinos (…) para empezar a la brevedad posibles estos trabajos de reconstrucción«, apuntó.

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