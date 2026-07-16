Diputado Lobo afirma que la actividad económica mantendrá su continuidad pese al doblete sísmico

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ramón Lobo, aseguró este jueves que la economía venezolana mantendrá su continuidad aunque con ciertas «variantes y condiciones necesarias» para apoyar la reconstrucción de La Guaira y en la protección social de las familias afectadas de los dos terremotos.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, sostuvo que diversas actividades económicas no se vieron afectadas porque se ubicaba en otras regiones del país, como la petrolera y la agroalimentaria.

«Consideramos que aunque la situación es difícil y complicada, con la condición principal señalada, nosotros vamos a tener una mayor viabilidad para abordar de la manera más inmediata y efectiva como se está haciendo la reconstrucción del estado La Guaira y aquellas zonas afectadas que van de la mano del mantenimiento del resto de las actividades económicas y productivas a nivel nacional», dijo.

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Lobo insistió en que se requiere la liberación de los activos de Venezuela que permanecen bloqueados en el exterior para financiar las acciones publicas y privadas que permitan avanzar en la reconstrucción de las zonas perjudicadas con el doblete sísmico.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio