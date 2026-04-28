Petro pide investigar si explosivos del atentado en la Panamericana llegaron desde Ecuador

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca (suroeste), que dejó 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador.

«Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador«, dijo Petro en una alocución televisada.

El mandatario advirtió que se trataría de «un problema creciente» y planteó que estos hechos buscan sabotear las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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EFE