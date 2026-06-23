Persisten las fallas en la en la distribución de agua potable en Mérida

CARACAS.- Al menos 35 mil personas se han visto afectadas por las fallas en la distribución de agua potable en el municipio Caracciolo Parra Olmedo del estado Mérida.

La situación obedece a los daños que las lluvias han causado durante meses en los acueductos.

El ingeniero de la Alcaldía de Caracciolo Parra Olmedo, William Zerpa, insiste en que deben hacer inversiones importantes.

«El agua potable en general de lo que es la parroquia Tucaní, donde se ven afectadas aproximadamente unas 35 mil personas, este acueducto es competencia como ente rector de Hidroven, informaron que van a perforar dos pozos de manera inmediata y un tercer pozo», apuntó.

Además se conoció que se han reunido con diferentes representantes de las instituciones para buscar una solución al problema ya que el agua es un recurso indispensable.

Unión Radio