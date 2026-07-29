Paso de la onda tropical N°31 causará lluvias durante este miércoles

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que el desplazamiento de la onda tropical número 31 sobre el país y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical generará lluvias en varias zonas durante este miércoles.

Según el pronóstico, durante este 29 de julio se esperan precipitaciones en localidades de Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Lara y Táchira.

El Inameh prevé que se presenten algunas lluvias y lloviznas dispersas en localidades de Miranda, el este de La Guaira y el Distrito Capital.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio