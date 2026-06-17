Partículas del Polvo del Sahara están sobre la Región Oriental y Central del país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este miércoles sobre la presencia de partículas de leves a moderadas del polvo del Sahara en la región Oriental y Central del país.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones limitan el desarrollo importante de nubosidad y la reducción significativa de la visibilidad horizontal.

El Inameh indicó que la onda tropical número 15 se desplaza sobre el extremo occidental de Venezuela y que la número 16 llegará a la Guayana Esequiba en las próximas horas.

Durante el día se estima lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Región Central, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y lago de Maracaibo.



Lourdes G. Soublette/Unión Radio