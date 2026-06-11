Parlamento sanciona Ley para el Fomento y Promoción del Cacao en segunda discusión

CARACAS.– La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley para el Fomento y Promoción del Cacao, durante la sesión ordinaria de este jueves.

Entre los puntos que contempla este instrumento legal, se incluye la promoción de una política de protección social, dirigida a mujeres, sectores campesinos, pueblos indígenas, agroproductores entre otros sectorres vinculados a la agricultura cacaotera.

También atribuye la responsabilidad al Ejecutivo nacional aprobar un plan sectorial para la consolidación del desarrollo de la actividad cacaotera, con participación corresponsable de los actores vinculados a la cadena de valor del cacao.

Abarca ámbitos como la asistencia técnica, investigación científica y tecnológica, infraestructura productiva, vialidad agrícola, promoción de exportaciones, pequeña y mediana empresa, entre otros.

Asimismo, el texto legal ratifica otros puntos como el establecimiento de un órgano rector para fomentar la capacitación científica y tecnológica de los sectores cacaoteros, en aras de promover la eficiencia, productividad y el cuidado al medio ambiente, la salud humana y el fortalecimiento de la cadena del valor del rubro agrícola.

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