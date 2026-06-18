Papa confirma que viajará a Perú la primera quincena de noviembre

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo-, Lima, Piura y Pulcallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino del país sudamericano, José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano.

«Ha sido una magnífica y amistosa reunión (…) Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco», dijo Balcázar a un pequeño grupo de medios a su salida del Vaticano.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del papa, el presidente interino explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, León XIV «quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva».

El papa León XIV tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago, EEUU, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

EFE