Pacientes oftalmológicos esperan desde hace tres meses intervención quirúrgica en el Hospital de Maturín

CARACAS.- En Monagas, más de 100 pacientes de oftamología esperan por una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín.

La secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos del sector salud en Monagas, Yen Santil, detalló las carencias que tiene ese centro de salud.

«Es el caso del quirófano, allí hay una cantidad pacientes de oftamología que están esperando para unas operaciones de catarata, allí hay unos aparatos que todavía no los han instalado y hay más de 108 pacientes esperando para que los puedan operar», apuntó.

Unión Radio