Onda Tropical N°2 llegará este lunes al país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima que la Onda Tropical número 2 de la temporada llegará a la Guayana Esequiba este lunes 11 de mayo y que la Onda Tropical 3 que se encuentra al sur de la isla Cabo Verde podría llegar al país entre el próximo viernes 15 y sábado 16.

El pronóstico para este lunes apunta a que durante el día se registrarán mantos nuboso con precipitaciones de intensidad variable en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas y sur del Zulia.

El Inameh indicó que el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas despejadas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio