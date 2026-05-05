No se han presentado impugnaciones a la lista de aspirantes a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales

CARACAS.- Hasta la tarde de este martes no se han presentado impugnaciones a la lista de aspirantes de la sociedad civil a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales.

De los 94 ciudadanos preseleccionados, la Comisión Preliminar ha entrevistado a 70 personas. El presidente de la instancia legislativa, diputado Giuseppe Alessandrello afirmó que el grupo es plural.

«Han venido de todo el espectro de profesiones que la sociedad dvenezolana posee, médicos, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos; la respuesta de la gente cuando está siendo entrevistada una de las preguntas que le hacemos es esa, qué motivación tiene usted para dar un paso adelante para haber aceptado la postulación y todos manifiestan objetivos sublimes, bonitos, que nos hacen sentir mucho orgullo de ser venezolanos», expresó Alessandrello.

El diputado Alessandrello aseguró que en este nuevo proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, aumentó el número aspirantes de la sociedad civil. Para este miércoles se tiene previsto presentar la lista de preseleccionados que será sometida a votación en la plenaria del Parlamento. De esta forma iniciará el trabajo del grupo que tendrá la responsabilidad de evaluar a los aspirantes a magistrados del TSJ.

Unión Radio