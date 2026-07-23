Delcy Rodríguez y la ONU evalúan plan de recuperación tras los terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, e integrantes del equipo técnico de la ONU, para definir los pilares del plan de recuperación y asistencia tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Durante el encuentro, la mandataria interina reconoció la cooperación de las Naciones Unidas en labores de ayuda humanitaria desplegada en las zonas vulnerables, así como el trabajo entre el Estado y organismos multilaterales.

Con esta alianza se busca canalizar la asistencia técnica para acelerar la reconstrucción de infraestructuras y la atención directa a las comunidades afectadas.

NP/Unión Radio