Tomás Guanipa afirma que diálogo del gobierno con sector opositor es una «gran oportunidad»

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa, aseveró que el mecanismo de diálogo que se produce entre un sector de la oposición representado por Dinorah Figuera y el gobierno, representa una «gran oportunidad», porque es propicio para reconocer los esfuerzos y liderazgos de derecha.

«Hay que desear que ese proceso tengan éxito, también debo decir que esa comisión puede ser una gran oportunidad para la recomposición de la oposición y para eso hay que tomar en cuenta a todo el mundo. Esa comisión tiene representación de dos partidos, la coalición que ellos representan es mucho más amplia; la mayoría o casi todas las personas que forman parte de esa comisión, tienen muchos años que no están en Venezuela (…) esa comisión tiene un reto muy grande: primero de ampliarse, reconocer los liderazgos que ya existen y en tercer lugar, reconocer los esfuerzos que se han hecho por parte de quienes están adentro del país (…) esto es una gran oportunidad para Venezuela y también para la oposición; es una oportunidad para reencontrarnos y reunirnos», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Por otra parte, Guanipa cuestionó la gestión del gobierno ante la contingencia por el doble terremoto que azotó al país el pasado miércoles 24 de junio.

«Creo que nos toca como reto que el país tenga una cultura antisísmica (…) necesitamos además un plan de reconstrucción integral y para eso hace falta de mucha ayuda externa; la tecnología de EEUU, los recursos de los países que puedan acompañarnos, además de agradecer lo que ya hicieron ya. Se debe buscar mecanismos transparentes de administración de los recursos que se puedan conseguir», expresó.

El parlamentario apuntó que la «liberación de sanciones económicas no solamente ayuda a la reconstrucción de La Guaira, sino que sirve para que la gente pueda mejorar su situación económica».

Unión Radio