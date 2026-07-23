Delcy Rodríguez ascendió a militares de la Guardia de Honor Presidencial y la Dgcim

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este jueves el acto de ascensos de militares de la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En total, la mandataria otorgó el ascenso a 636 oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, mientras que 258 promovidos correspondieron a la Dgcim.

Las promociones fueron a los rangos de coronel, capitán de navío, teniente coronel y capitán de fragata.

De igual manera, la presidenta encargada otorgó la condecoración Héroes de Venezuela a los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial, por su actuación durante la recepción, acompañamiento y atención de las delegaciones internacionales de rescatistas y el recibimiento de la ayuda humanitaria.

«El ascenso de ustedes hoy no es un ascenso de oficina, no uno de uniforme planchado de gala, es un ascenso de estar en el terreno acompañando al pueblo de Venezuela en estos momentos dolorosos de las familias a seres queridos. Si usted pregunta dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está desplegada en el estado La Guaira, de extremo a extremo, desde Caraballeda hasta Catia La Mar», expresó Rodríguez.

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