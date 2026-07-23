Chile dice que diálogo con Venezuela es «más fluido» tras los terremotos

SANTIAGO DE CHILE.- El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, aseguró este jueves que el apoyo prestado por Chile a Venezuela tras el devastador doble terremoto del 24 de junio permitió desarrollar una comunicación «más fluida» entre ambos países, aunque indicó que todavía no hay avances concretos en el restablecimiento de relaciones consulares.

«La posibilidad de haber asistido en los dramáticos hechos vinculados al sismo del 24 de junio han permitido canales de comunicación más fluidos, pero aún no hay novedades respecto al restablecimiento de relaciones consulares», declaró Pavez en una rueda de prensa.

Chile fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria y de rescate a Caracas, donde los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 causaron más de 5.300 fallecidos.

Horas después del doble sismo, el presidente chileno, José Antonio Kast, conversó por teléfono con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle su solidaridad.

Pavez explicó que el Gobierno chileno espera recuperar el acercamiento diplomático «para poder materializar muchos trámites», entre ellos las expulsiones de migrantes irregulares condenados por algún delito.

EFE