SNTP llama a la responsbilidad en el manejo de información

CARACAS.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) hizo este jueves un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información, especialmente en situaciones de emergencia.

El organismo gremial, a través de un comunicado, se refirió específicamente a la circulación en redes sociales de mensajes que presentaban como un hecho confirmado el supuesto hallazgo de sobrevivientes en el edificio OPP26, del sector de Caraballeda, en el estado La Guaira, colapsado por los sismos del 24 de junio.

Indicó el SNTP que hubo un indicio de sonido detectado en las labores de búsqueda en ese lugar, lo que activó los protocolos de respuesta de los equipos de rescate, pero de inmediato circuló información sobre el supuesto hallazgo de personas con vida.

«Este episodio recuerda la importancia de distinguir entre una alerta operativa, una hipótesis en proceso de verificación y un hecho confirmado. Compartir rumores o especulaciones como si fueran informacion genera falsas expectativas, profundiza el dolor de las familias y afecta el trabajo de quienes permanecen en el terreno», se lee en el texto publicado.

#ComunicadoSNTP | El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hace un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información, especialmente en situaciones de emergencia.

Durante la madrugada de este 23 de julio, un indicio de sonido detectado en las labores de… — SNTP (@sntpvenezuela) July 23, 2026

El organismo acotó que, en momentos como éste, el periodismo no solo informa; también protege a la sociedad de la desinformación.

Unión Radio