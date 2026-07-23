Supervisión de viviendas después del doble terremoto: ¿Cómo es la evaluación?

CARACAS.- Luego del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, el gobierno instaló una comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de las viviendas e infraestructuras afectadas.

Ante esto, el ingeniero civil, Sergio Silva Salazar, comentó que el trabajo de los inspectores es constatar el estado de las edificaciones, la magnitud de los daños en fachada, la garantía de estabilidad del inmueble y la debida clasificación del semáforo para considerar el estado.

«Enfocamos la observación en los elementos estructurales que garantizan la estabilidad final de una estructura. Si bien es cierto que la mampostería y las paredes también agregan algo de rigidez en algunos sentidos según su ubicación; bajo los efectos de la fuerza sísmica, el agrietamiento hace que en muchos casos pierdan esa capacidad. La condición final de la estructura la porta el esqueleto: columnas y vigas. Hacemos un rastreo de los nodos que son los puntos de conexión. Nos detenemos en los puntos de conexión entre ellas (…) una pared rota, según el grado de afectación, puede ser un peligro potencial si tiene la posibilidad de caerse sobre alguien. Habría que ver si esa pared que está agrietada representa un riesgo para la ciudadanía», explicó.

El ingeniero civil, Sergio Silva Salazar

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Silva Salazar señaló que los trabajos de inspección en los edificios deben realizarse lo más detalladamente posible para que el arquitecto encargado de la reconstrucción, pueda tomar en cuenta todos esos puntos.

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