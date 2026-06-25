jueves, junio 25, 2026
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MinSalud espera que rescatistas extranjeros arriben al país este jueves

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CARACAS, 25/06/2026.- Equipos de rescate buscan entre los escombros en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 2,5 que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos. EFE/ Rayner Peña R
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CARACAS.- La vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, informó que la mayor cantidad de heridos por los terremotos del pasado miércoles se concentran en el estado La Guaira y algunos están siendo trasladados hacia la capital.

Reiteró que el sistema de salud está activado en todo el territorio nacional.

«Sobre todo esperamos la llegada, debe ocurrir en las primeras horas de mañana, de rescatistas que están ofreciendo su apoyo, rescatistas expertos en este tipo de situaciones», dijo en conversación con Unión Radio en la madrugada de este jueves.

Agregó que ninguna infraestructura hospitalaria tuvo colapso irreparable, sin embargo, hay algunos daños, como los del hospital de Coche, que serán evaluados.

Unión Radio

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