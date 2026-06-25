MinSalud espera que rescatistas extranjeros arriben al país este jueves

CARACAS.- La vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, informó que la mayor cantidad de heridos por los terremotos del pasado miércoles se concentran en el estado La Guaira y algunos están siendo trasladados hacia la capital.

Reiteró que el sistema de salud está activado en todo el territorio nacional.

«Sobre todo esperamos la llegada, debe ocurrir en las primeras horas de mañana, de rescatistas que están ofreciendo su apoyo, rescatistas expertos en este tipo de situaciones», dijo en conversación con Unión Radio en la madrugada de este jueves.

Agregó que ninguna infraestructura hospitalaria tuvo colapso irreparable, sin embargo, hay algunos daños, como los del hospital de Coche, que serán evaluados.

Unión Radio