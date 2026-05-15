Ministro Silva inspecciona avances y mejoras en la Planta de Pellas de Sidor

CARACAS.-En el marco del Plan de Recuperación Industrial que impulsa el Gobierno Nacional, el titular del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas (MIDMEIB), Héctor Silva, lideró este jueves una inspección técnica en la Planta de Pellas de la Siderúrgica del Orinoco «Alfredo Maneiro» (Sidor).

La jornada contó con el acompañamiento del presidente de la estatal acerera, Ing. Sandy Villarroel, junto a la clase obrera, con el objetivo de verificar de primera mano los trabajos de mantenimiento mayor, las mejoras tecnológicas y el ritmo de producción de este complejo vital para la cadena ferrosiderúrgica nacional.

El gerente de planta, Irvin Moyano, explicó que las labores se centraron en la optimización de los sistemas térmicos y mecánicos del horno, garantizando no solo una mayor eficiencia en el procesamiento de mineral de hierro, sino también la prolongación de la vida útil de los activos de la planta; a su vez, subrayó que la planificación se cumplió rigurosamente bajo los estándares de seguridad industrial.

Para este trabajo, Sidor recibió un importante cargamento de materiales provenientes de empresas internacionales, destinados específicamente a la repotenciación de la Planta de Pellas. Estos insumos son fundamentales para garantizar la continuidad operativa y la modernización de la infraestructura.

Asimismo, se destacó la ejecución de labores de adecuación en los hornos de producción, un trabajo que se realiza de manera articulada con la empresa Refractarios Socialistas de Venezuela. Esta sinergia técnica entre empresas del Estado permite optimizar los recursos y asegurar que los equipos operen a su máxima capacidad.

Esta inspección forma parte del esfuerzo sostenido del MIDMEIB para robustecer el aparato productivo de la Región Guayana y maximizar la producción en las empresas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El objetivo central es fortalecer el mercado de briquetas y mantener el trabajo encadenado de las industrias del holding, garantizando que cada proceso aporte al crecimiento del sector Hierro-Acero.

Con información de Prensa CVG