Venezuela mantiene crecimiento de producción de crudo en medio de apertura petrolera

CARACAS.- La producción de crudo de Venezuela creció en abril por tercer mes consecutivo y subió un 3,7 % respecto a marzo, en un contexto de apertura petrolera impulsada en medio de los acercamientos con Estados Unidos, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



En abril, el país produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd.



En lo que va de año la producción del país, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha aumentado un 22,9 %, desde los 924.000 bpd de enero.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1,081 millones de barriles, sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 barriles diarios, según cifras oficiales.



EFE