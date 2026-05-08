Médicos en Táchira distribuyen PrEP para prevenir el VIH

CARACAS.- El estado Táchira cuenta con el tratamiento PrEP VIH para aquellas personas que puedan estar propensas a contagiarse de esta enfermedad de transmisión sexual.

«Es un medicamento que se utiliza para evitar las enfermedades de transmisión sexual, en este caso, específicamente el VIH ¿Cómo actúa este medicamento? Actúa a nivel de los linfocitos o leucocitos CD4 que es una de las principales barreras que tiene el organismo. Lo que hace es como brindar una capa protectora en esta célula, lo que impide que el virus pueda replicarse a esta célula», informó el licenciado en Enfermería, Yorhan Ñáñez.

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