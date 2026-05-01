Marcha de la clase obrera y concierto protagonizan agenda oficial por el Día del Trabajador

CARACAS.- Distintas movilizaciones y actividades por parte del Estado dirán presente en Caracas como parte de la agenda prevista de cara al Día del Trabajador.

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) realizará una marcha de la clase obrera que iniciará a las 11:00 a.m. en la Avenida Universidad y su destino será Parque Carabobo.

Asimismo, el cronograma cerrará con el concierto previsto en la Base Aérea de La Carlota como parte del Festival por la Paz y Sin Sanciones, un evento de entrada libre que comenzará a las 9:00 a.m.

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Noryelkis González/Unión Radio