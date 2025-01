Maduro denuncia amenaza de sectores «violentos y golpistas»

CARACAS.- El presidente de la República Nicolás Maduro, denunció que el país enfrenta una amenaza real de sectores «violentos y golpistas de la derecha venezolana e internacional. «Ya los hemos conocido por su odio, su intolerancia y sus planes públicos, notorios y comunicacionales«.

«Amenazan que nos van a invadir, convocan abiertamente a un golpe de Estado y ¿qué pretenden, que el pueblo se cruce de brazos y permitan destruyan la paz del país?, se equivocaron con Venezuela, (…) ellos creen, los sectores fascistas, que esta derecha extremista llena de odio, que es abril 2002, cuando montaron una gran emboscada y engañaron a mucha gente«.

«Declaran por allá en Panamá y amenazan a Venezuela. Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá, que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca. No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre, viejo asqueroso. Ojalá salieras a defender el canal de Panamá y la dignidad que dejó para Panamá«.

El jefe de Estado puntualizó que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral del país (ODDI) defenderá la estabilidad nacional, «activamos las ODDI en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los circuitos comunales«.

Maduro reiteró que el Estado venezolano ejercerá su derecho firme a la defensa.

Lea también: Un funcionario del FBI y otro militar estadounidense están detenidos en Venezuela

Unión Radio